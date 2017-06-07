Дрессировщик цирка Запашных сорвался из-под купола нижегородского цирка

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Нижний Новгород, 7 июня. Следственные органы выясняют обстоятельства падения с 18-метровой высоты дрессировщика Олега Александрова во время подготовительных работ под куполом цирка в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном СУ СКР.

Инцидент произошел 2 июня, когда 27-летний артист Большого московского цирка во время подготовительных работ упал с высоты 18 метров. По факту падения следственные органы проводят проверку. Известно, что состояние артиста оценивалось как тяжелое, Александров был госпитализирован в нижегородскую больницу с множественными переломами, где его прооперировали. Состояние дрессировщика нормализовалось, он ждет перевода в немецкую клинику. Ситуацию взял на личный контроль директор московского цирка Эдгар Запашный.