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Происшествия
Пьяного мужчину, бросавшегося с ножом на прохожих, поймали в Москве

Пьяного мужчину, бросавшегося с ножом на прохожих, поймали в Москве

16:12  7 Июня 2017
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Пьяного мужчину, бросавшегося с ножом на прохожих, поймали в Москве

Москва, 7 июня. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы задержали вооруженного ножом мужчину. Об этом в среду рассказали представители городского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. Согласно предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина бросался на прохожих.

«Пострадавших в результате инцидента нет», — отметил источник РИА Новости.

Как ранее сообщало издание URA.RU, в Сургуте был задержан вооруженный ножом мужчина, который вломился в офис компании «ГидроМонитор».

#москва #нож
Алексей Громов
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