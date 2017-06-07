Пьяного мужчину, бросавшегося с ножом на прохожих, поймали в Москве

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Москва, 7 июня. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы задержали вооруженного ножом мужчину. Об этом в среду рассказали представители городского управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. Согласно предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина бросался на прохожих.

«Пострадавших в результате инцидента нет», — отметил источник РИА Новости.

Как ранее сообщало издание URA.RU, в Сургуте был задержан вооруженный ножом мужчина, который вломился в офис компании «ГидроМонитор».