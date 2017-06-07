Пьяного мужчину, бросавшегося с ножом на прохожих, поймали в Москве
В Избранное
Москва, 7 июня. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы задержали вооруженного ножом мужчину. Об этом в среду рассказали представители городского управления МВД Российской Федерации.
Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. Согласно предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина бросался на прохожих.
«Пострадавших в результате инцидента нет», — отметил источник РИА Новости.
Как ранее сообщало издание URA.RU, в Сургуте был задержан вооруженный ножом мужчина, который вломился в офис компании «ГидроМонитор».
Комментарии