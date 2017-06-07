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Общество
Петербуржцы смогут оплачивать проезд в автобусе мобильным телефоном

Петербуржцы смогут оплачивать проезд в автобусе мобильным телефоном

16:01  7 Июня 2017
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Петербуржцы смогут оплачивать проезд в автобусе мобильным телефоном

Санкт-Петербург, 7 июня. В петербургских автобусах появилась возможность оплачивать проезд не только банковскими картами, но и своим мобильным телефоном, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. 

С сегодняшнего дня официально заработала система безналичной оплаты поездки в общественном транспорте. Около двух лет ее тестировали на популярном городском маршруте №39 (станция метро «Московская» — аэропорт. — Прим. ФАН) и открыли, приурочив к стартующему в России Кубку Конфедераций.

Петербуржцы смогут оплачивать проезд в автобусе мобильным телефоном

И если к оплате банковской карточкой горожане уже успели привыкнуть, то телефон как средство платежа — это новинка. Достаточно установить соответствующее приложение и приложить смартфон к боксу. Пришедшее sms-оповещение подтвердит, что проезд оплачен.

Как говорят в компании-перевозчике, это будет очень удобно для многочисленных туристов, которые уже привыкли к подобной системе оплаты. Те, кому понадобится билет, например, чтобы отчитаться в бухгалтерии, смогут распечатать его позже: сообщение об оплате будет находиться в памяти телефона, пока не будет удалено.  

Петербуржцы смогут оплачивать проезд в автобусе мобильным телефоном

Сразу после завершения футбольного турнира в Петербурге начнется масштабная установка новых систем. Планируется, что к концу августа этого года ими оснастят 1900 автобусов, которые работают на 150 маршрутах города.  

#петербург
Денис Машкин
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