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Политика
Сеул приостановил развертывание ПРО США в Южной Корее

Сеул приостановил развертывание ПРО США в Южной Корее

17:37  7 Июня 2017
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  Сеул приостановил развертывание ПРО США в Южной Корее

Сеул, 7 июня. Южная Корея на год приостановила размещение элементов системы ПРО США Thaad, поскольку правительство страны намерено сперва изучить вопрос экологического воздействия привезенного оборудования.

В Сеуле заявили, что четыре ракетные установки, недавно доставленные в Южную Корею, не будут установлены, две другие, которые были развернуты ранее, останутся на месте, сообщает «Би-Би-Си».

Официально размещение Thaad объясняется необходимостью защиты от возможной ракетной атаки КНДР, однако данная инициатива была подвергнута критике не только со стороны соседнего Китая, но и со стороны многих жителей Южной Кореи.

Геннадий Плющев
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