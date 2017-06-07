  Сеул приостановил развертывание ПРО США в Южной Корее

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Сеул, 7 июня. Южная Корея на год приостановила размещение элементов системы ПРО США Thaad, поскольку правительство страны намерено сперва изучить вопрос экологического воздействия привезенного оборудования.

В Сеуле заявили, что четыре ракетные установки, недавно доставленные в Южную Корею, не будут установлены, две другие, которые были развернуты ранее, останутся на месте, сообщает «Би-Би-Си».

Официально размещение Thaad объясняется необходимостью защиты от возможной ракетной атаки КНДР, однако данная инициатива была подвергнута критике не только со стороны соседнего Китая, но и со стороны многих жителей Южной Кореи.