Росавиация грозит перевозчикам отменой чартерных рейсов

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Москва, 7 июня. Чартерные рейсы на самых популярных направлениях могут быть закрыты из-за массовых задержек. Росавиация намерена предупредить об этом компании, выполняющие такие полеты.

Серьезный разговор обещают провести завтра, 8 июня, в ходе совещания, на которое приглашены представители перевозчиков, наиболее часто замеченных в нарушениях. Об этом журналистам рассказал глава Росавиации Александр Нерадько.

«Мы предупредим авиакомпании о том, что если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придется объявить об этом пассажирам. Нам придется просто пойти на отмену нерегулярных рейсов», — сказал он.

На сегодняшний день наибольшее беспокойство вызывает ситуация, сложившаяся на «ВИМ-Авиа». Нерадько говорит, что перевозчику еще в середине мая советовали снизить аппетиты и сократить сеть маршрутов, потом что компания явно не справляется с тем объемом работ, который взяла на себя.





