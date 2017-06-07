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Общество
Росавиация грозит перевозчикам отменой чартерных рейсов

Росавиация грозит перевозчикам отменой чартерных рейсов

15:59  7 Июня 2017
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Росавиация грозит перевозчикам отменой чартерных рейсов

Москва, 7 июня. Чартерные рейсы на самых популярных направлениях могут быть закрыты из-за массовых задержек. Росавиация намерена предупредить об этом компании, выполняющие такие полеты.

Серьезный разговор обещают провести завтра, 8 июня, в ходе совещания, на которое приглашены представители перевозчиков, наиболее часто замеченных в нарушениях. Об этом журналистам рассказал глава Росавиации Александр Нерадько.

«Мы предупредим авиакомпании о том, что если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придется объявить об этом пассажирам. Нам придется просто пойти на отмену нерегулярных рейсов», — сказал он.

Росавиация грозит перевозчикам отменой чартерных рейсов

На сегодняшний день наибольшее беспокойство вызывает ситуация, сложившаяся на «ВИМ-Авиа». Нерадько говорит, что перевозчику еще в середине мая советовали снизить аппетиты и сократить сеть маршрутов, потом что компания явно не справляется с тем объемом работ, который взяла на себя.  



 

#нерадько
Алексей Громов
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