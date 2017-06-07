Петербурженка в солидном возрасте пыталась уйти от полиции на ворованном детском самокате

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Санкт-Петербург, 7 июня. В Петербурге задержали 53-летнюю женщину, которая присвоила себе детский самокат и отправилась кататься на нем.

Накануне вечером женщина зашла в подъезд дома на Графском переулке и спустя какое-то время вышла оттуда с самокатом. Пропажу обнаружила мама его владелицы. Девочка сообщила матери, что во время прогулки увидела на улице женщину с похожим самокатом. Тогда она не подозревала, что это ее собственное транспортное средство.