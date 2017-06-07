Мы зависим от русских: США признали необходимость сотрудничества с Россией в Сирии

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Эль-Кувейт, 7 июня. Вашингтон рассчитывает, что регулярные контакты с Россией помогут избежать конфликтов между различными силами на юге Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении Бретта Макгурка, спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*, деятельность которой запрещена в России.

По его словам, речь идет о возможных противостояниях между силами, которые поддерживает Иран и теми, за кем стоят США. Макгрук добавил, что нанесенный накануне удар по проправительственным силам в Сирии был сделан для защиты американских войск.

«Мы зависим от русских, с которыми поддерживаем контакты по военным каналам для избежания конфликтов, и надеемся, что подобное не повторится», — заявил Макгрук, имея в виду удары по проправительственным силм, которые поддерживает Иран.

Он также подчеркнул, что каждый год поддерживает контакт с российскими военными, чтобы избежать проблем и недопонимания со сторонниками правительства Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.