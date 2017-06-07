Популизм в чистом виде: зачем Савченко призвала уничтожить депутатов Рады

В Избранное

Скопировать

Свершение добрых дел не входит в политические планы украинского руководства. Стране было бы намного легче жить без членов правительства, администрации президента и парламентариев. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о политической фигуре Савченко в настоящий момент и ее будущем в украинском политикуме.

«450 (депутатов, — Прим. ФАН) в Раде, почти столько же в Кабмине и на Банковой. Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче», — заявила Савченко.

Народный депутат подчеркнула, что украинская власть не сделала абсолютно ничего для своих граждан. «Когда уже власть начнет умирать за нас?» — добавила она.

Ранее Надежда Савченко сравнила политиков Украины с попрошайками. Кроме всего прочего, она подвергла жесткой критике президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что Савченко — популист в чистом виде, причем очень недалекий. Как показала история с попыткой создания собственной партии, где Надежда Савченко провалилась сразу и весьма позорно.

«Политическая истерика, скандалы и разборки сопровождают Савченко в ходе всей ее парламентской деятельности. Став депутатом Верховной рады благодаря Юлии Тимошенко и по списку ее избирательного объединения, Савченко теперь свою благодетельницу поливает помоями. Понятно, что в украинской политике понятие «благодарность» есть нечто небывалое, чего никогда и ни от кого не увидишь. Но даже на этом фоне мадам Савченко выделяется в худшую сторону. Для украинской политики она является «страшилкой» для всех статусных политиков — от Порошенко и Турчинова до Тимошенко и Парубия. Нельзя исключить альянса Савченко с крайне правыми националистами на следующих выборах, а, может, и ранее», — добавил Соловейчик.

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что радикальными заявлениями Савченко сейчас вряд ли кого удивишь на Украине. Практически каждый, кто хочет быть в информационной повестке дня, так или иначе светится в СМИ, и делает подобные заявления, в том числе и коллеги Савченко. Сейчас в украинском политикуме гораздо труднее найти тех, кто не делает радикальных заявлений.

«Савченко всегда отличалась тем, что не умеет сдерживать себя в словах. Людям это импонировало. И, конечно же, многие, ожидая ее возвращения на Украину, когда она находилась в России, небезосновательно считали, что Савченко имеет отличные перспективы в политике. Некоторые пользовались ее именем, набирая собственные политически очки. Дошло до того, что окружающие предложили ей в будущем баллотироваться в президенты, от чего сама Савченко не отказалась. Однако нужно понимать, что все персонажи в украинской политике находятся на своих местах совершенно не случайно. И, конечно же, вольности, не согласованные с командой Порошенко, будут жестоко пресекаться. Заявления Савченко о необходимости расстрела Верховной рады — обыкновенный популизм в стиле Ляшко и прочих «интересных личностей» из украинского парламента. Это нормально. Это современная Украина. Другое дело, когда на пике популярности все телекамеры страны были направлены на Надежду, когда из нее начали лепить идола, а и без того не высокие рейтинги украинской власти стремительно ползли вниз, сама Савченко начала представлять реальную угрозу для власти», — пояснил Артем Журко.

На этом фоне, отметил эксперт, любопытно выглядят радикалы и боевики разных мастей. Казалось бы, появилась была возможность организовать новый Майдан, скинуть ненавистного им Порошенко с новым лидером, реально воевавшим на фронте, уважаемым в народе. Но информационная кампания, развернутая в СМИ против нее, отбила почитателей даже из этой когорты. Хотя не стоит отделять одних от других. По мнению эксперта, этот момент показал что, в общем-то, все процессы, происходящие на Украине, находятся полностью под контролем Порошенко, в том числе и контроль над боевиками.