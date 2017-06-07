Популизм в чистом виде: зачем Савченко призвала уничтожить депутатов Рады
Свершение добрых дел не входит в политические планы украинского руководства. Стране было бы намного легче жить без членов правительства, администрации президента и парламентариев. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о политической фигуре Савченко в настоящий момент и ее будущем в украинском политикуме.
«450 (депутатов, — Прим. ФАН) в Раде, почти столько же в Кабмине и на Банковой. Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче», — заявила Савченко.
Народный депутат подчеркнула, что украинская власть не сделала абсолютно ничего для своих граждан. «Когда уже власть начнет умирать за нас?» — добавила она.
Ранее Надежда Савченко сравнила политиков Украины с попрошайками. Кроме всего прочего, она подвергла жесткой критике президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.
Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что Савченко — популист в чистом виде, причем очень недалекий. Как показала история с попыткой создания собственной партии, где Надежда Савченко провалилась сразу и весьма позорно.
«Политическая истерика, скандалы и разборки сопровождают Савченко в ходе всей ее парламентской деятельности. Став депутатом Верховной рады благодаря Юлии Тимошенко и по списку ее избирательного объединения, Савченко теперь свою благодетельницу поливает помоями. Понятно, что в украинской политике понятие «благодарность» есть нечто небывалое, чего никогда и ни от кого не увидишь. Но даже на этом фоне мадам Савченко выделяется в худшую сторону. Для украинской политики она является «страшилкой» для всех статусных политиков — от Порошенко и Турчинова до Тимошенко и Парубия. Нельзя исключить альянса Савченко с крайне правыми националистами на следующих выборах, а, может, и ранее», — добавил Соловейчик.
Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что радикальными заявлениями Савченко сейчас вряд ли кого удивишь на Украине. Практически каждый, кто хочет быть в информационной повестке дня, так или иначе светится в СМИ, и делает подобные заявления, в том числе и коллеги Савченко. Сейчас в украинском политикуме гораздо труднее найти тех, кто не делает радикальных заявлений.
«Савченко всегда отличалась тем, что не умеет сдерживать себя в словах. Людям это импонировало. И, конечно же, многие, ожидая ее возвращения на Украину, когда она находилась в России, небезосновательно считали, что Савченко имеет отличные перспективы в политике. Некоторые пользовались ее именем, набирая собственные политически очки. Дошло до того, что окружающие предложили ей в будущем баллотироваться в президенты, от чего сама Савченко не отказалась. Однако нужно понимать, что все персонажи в украинской политике находятся на своих местах совершенно не случайно. И, конечно же, вольности, не согласованные с командой Порошенко, будут жестоко пресекаться. Заявления Савченко о необходимости расстрела Верховной рады — обыкновенный популизм в стиле Ляшко и прочих «интересных личностей» из украинского парламента. Это нормально. Это современная Украина. Другое дело, когда на пике популярности все телекамеры страны были направлены на Надежду, когда из нее начали лепить идола, а и без того не высокие рейтинги украинской власти стремительно ползли вниз, сама Савченко начала представлять реальную угрозу для власти», — пояснил Артем Журко.
На этом фоне, отметил эксперт, любопытно выглядят радикалы и боевики разных мастей. Казалось бы, появилась была возможность организовать новый Майдан, скинуть ненавистного им Порошенко с новым лидером, реально воевавшим на фронте, уважаемым в народе. Но информационная кампания, развернутая в СМИ против нее, отбила почитателей даже из этой когорты. Хотя не стоит отделять одних от других. По мнению эксперта, этот момент показал что, в общем-то, все процессы, происходящие на Украине, находятся полностью под контролем Порошенко, в том числе и контроль над боевиками.
«Более того, поведение самой Савченко, то декларирующей антироссийские лозунги, то совершающей поездки в Москву и в ДНР, то предлагающей нестандартные решения по войне на Украине, то бросающейся речами в Европарламенте, изрядно подпортили ей имидж. То одна, то другая политическая партия начали отказываться от сотрудничества с ней. Для украинского избирателя, прикормленного потоком лжи из телевизора, стало сложно разбираться в том, что из себя представляет Савченко как политик. Вообще, в настоящее время на Украине политические предпочтения граждан представлены всего в двух вариантах: либо антироссийские, либо пророссийские. И если в первом случае разница в политических силах заключается лишь в степени русофобии, то во втором случае таковых вообще не присутствует в политическом поле. Что примечательно, по факту полностью отсутствуют и проукраинские. Ведь политику, которую проводят существующие партии, трудно назвать проукраинской. В этих условиях весьма трудно представить среднестатического потенциального избирателя Савченко. Она попросту не подпадает ни под одну из категорий. Даже организовав политическую силу имени себя, она по факту не имеет значимых фигур в своем окружении, чтобы иметь хоть какие-то политические перспективы в сложившейся обстановке», — резюмирует Артем Журко.