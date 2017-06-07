Украинские железные дороги запустили вагоны для сексуальных извращений
Киев, 7 июня. Украинские железные дороги запустили специальные «вагоны любви» для тех, кому надоел «рутинный квартирный секс». Кроме того, в приложении к корпоративной газете «Укразалізници» объясняется, как правильно заниматься сексом в движущемся поезде.
Внимание на необычный выпуск газеты «Магистраль» обратил украинский журналист Вадим Добровольский. В частности, для того, чтобы сделать секс в дороге безопаснее, авторы статьи предлагают воспользоваться прикрепленными к потолку и полку ремнями. Выдавать ремни должен проводник.
Кроме того, украинские железные дороги запустили специальные «вагоны-салоны» для тех, кому надоел «рутинный квартирный секс». Вместо обычных полок с таких вагонах — широкие кровати, на которых можно воплотить в жизнь самые сокровенные фантазии.
«Это в каждом поезде будет такой вагон-салон? И когда открывается букирование? Или уже, а я до сих пор занимаюсь «рутинним квартирним сексом»?» — вопрошает журналист, которого цитирует «Ридус».
«Даниил Ваховский (экс-руководитель PR-подразделения «Укразалізниця». — Прим. ФАН), смотри, как надо было популяризовать «Укрзализныцю» среди широких слоев населения», — шутит журналист.
Гойдатися чи не гойдатися. Укрзализныця за безопасный секс. И за разнообразный тоже. Недавно появившееся издание "Магис...تم نشره بواسطة Vadim Dobrovolskyi في 4 يونيو، 2017