Украинские железные дороги запустили вагоны для сексуальных извращений

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Киев, 7 июня. Украинские железные дороги запустили специальные «вагоны любви» для тех, кому надоел «рутинный квартирный секс». Кроме того, в приложении к корпоративной газете «Укразалізници» объясняется, как правильно заниматься сексом в движущемся поезде.

Внимание на необычный выпуск газеты «Магистраль» обратил украинский журналист Вадим Добровольский. В частности, для того, чтобы сделать секс в дороге безопаснее, авторы статьи предлагают воспользоваться прикрепленными к потолку и полку ремнями. Выдавать ремни должен проводник.

Кроме того, украинские железные дороги запустили специальные «вагоны-салоны» для тех, кому надоел «рутинный квартирный секс». Вместо обычных полок с таких вагонах — широкие кровати, на которых можно воплотить в жизнь самые сокровенные фантазии.

«Это в каждом поезде будет такой вагон-салон? И когда открывается букирование? Или уже, а я до сих пор занимаюсь «рутинним квартирним сексом»?» — вопрошает журналист, которого цитирует «Ридус».

«Даниил Ваховский (экс-руководитель PR-подразделения «Укразалізниця». — Прим. ФАН), смотри, как надо было популяризовать «Укрзализныцю» среди широких слоев населения», — шутит журналист.