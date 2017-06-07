Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Украинские железные дороги запустили вагоны для сексуальных извращений

Украинские железные дороги запустили вагоны для сексуальных извращений

16:29  7 Июня 2017
182

Украинские железные дороги запустили вагоны для сексуальных извращений

Киев, 7 июня. Украинские железные дороги запустили специальные «вагоны любви» для тех, кому надоел «рутинный квартирный секс». Кроме того, в приложении к корпоративной газете «Укразалізници» объясняется, как правильно заниматься сексом в движущемся поезде. 

Внимание на необычный выпуск газеты «Магистраль» обратил украинский журналист Вадим Добровольский. В частности, для того, чтобы сделать секс в дороге безопаснее, авторы статьи предлагают воспользоваться прикрепленными к потолку и полку ремнями. Выдавать ремни должен проводник. 

Кроме того, украинские железные дороги запустили специальные «вагоны-салоны» для тех, кому надоел «рутинный квартирный секс». Вместо обычных полок с таких вагонах — широкие кровати, на которых можно воплотить в жизнь самые сокровенные фантазии. 

«Это в каждом поезде будет такой вагон-салон? И когда открывается букирование? Или уже, а я до сих пор занимаюсь «рутинним квартирним сексом»?» — вопрошает журналист, которого цитирует «Ридус»

«Даниил Ваховский (экс-руководитель PR-подразделения «Укразалізниця». — Прим. ФАН), смотри, как надо было популяризовать «Укрзализныцю» среди широких слоев населения», — шутит журналист.

Гойдатися чи не гойдатися. Укрзализныця за безопасный секс. И за разнообразный тоже. Недавно появившееся издание "Магис...

تم نشره بواسطة ‏‎Vadim Dobrovolskyi‎‏ في 4 يونيو، 2017

 

Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть