Три России едины: в Госдуме объяснили, чем поможет стране гимн «Боже, царя храни!»

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В Госдуму внесен законопроект о замене нынешнего государственного гимна Российской Федерации. Депутаты от Либерально-демократической партии (ЛДПР) Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин предложили заменить действующий государственный гимн «Россия — священная наша держава» на один из его предшественников — гимн Российской империи «Боже, царя храни!».

Напомним, что музыку для «Боже, царя храни!» написал композитор Алексей Львов. Автор слов — поэт Василий Жуковский. Музыкальное произведение было гимном России с 1833 года до Февральской революции 1917 года.

Законопроект о замене гимна уже размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Также там присутствует пояснительная записка к нему. В ней депутаты разъясняют свое предложение следующим образом: «Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей».

За более подробным пояснением Федеральное агентство новостей обратилось к одному из авторов законопроекта о замене гимна, зампреду комитета Госдумы РФ по науке и образованию Борису Чернышову.

«Произведение «Боже, царя храни!» было сильным гимном. Такой гимн провозглашал всему миру силу и мощь нашего государства. Этот гимн знали повсюду. Кто-то его любил, кто-то боялся. В любом случае, все признавали его гимном великой страны, без согласия которой ни одна пушка не может выстрелить в Европе. К сожалению, в истории России был прерван один очень важный процесс — это преемственность и связь поколений. Дня нас, ЛДПР, восстановление исторической преемственности — всех тех моментов, которые связывают разные поколения россиян в единое историческое целое, — является чрезвычайно важной задачей. Гимн «Боже, царя храни!», безусловно, станет одним из таких связующих звеньев», — объяснил свою позицию депутат.

Возвращение гимна «Боже, царя храни!» в качестве национального гимна Российской Федерации — не просто дань исторической памяти или какое-то ретроградство.

«Это не попытка уйти назад. Это попытка объединить три России — Россию царскую, Россию советскую, Россию нынешнюю — в единый исторический континуум. Только так можно исключить все распри в нашем обществе. Кроме того, законопроект о возвращении гимна «Боже, царя храни!» вписывается в общую политическую концепцию ЛДПР. Как вы знаете, мы добиваемся принятия Акта исторического примирения. Я думаю, что историческое примирение россиян под «Боже, царя храни!» будет положительным моментом в развитии нашего государства», — отмечает Чернышов.

Следует отметить, что в правительстве Российской Федерации оптимизма депутатов от ЛДПР не разделяют. Так, в тексте гимна «Боже, царя храни!» там усмотрели нарушение сразу двух положений Конституции России — о светском характере государства и республиканской форме правления. К тому же замена гимна, несомненно, потребует определенных бюджетных расходов. Тем не менее депутаты, отмечают в правительстве, необходимых расчетов не предоставили.

В любом случае, даже с неодобрительным отзывом правительства, у законопроекта о смене гимна все еще есть реальные перспективы пройти через Госдуму и быть принятым, уверен Чернышов.

«Безусловно, все шансы у него есть. Даже спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что те законопроекты, которые получили отрицательный отзыв правительства, имеют право на существование и право на принятия. Потому мы на заседании Государственной думы будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта», — подводит итог Чернышов.

Следует отметить, что законопроект о замене гимна — не единственный, который был внесен сегодня на рассмотрение Госдумы депутатами от ЛДПР.

Та же самая инициативная группа российских парламентариев предлагает внести поправки в закон «Об исчислении времени в Российской Федерации». Депутаты считают необходимым ввести в России на законодательном уровне понятие «юлианского календаря» как «системы исчисления времени, в которой продолжительность одного цикла обращения Земли вокруг Солнца принята равной 365,25 суток и каждый четвертый год которой является високосным». Также они предлагают утвердить использование юлианского календаря на всей территории России.