Матвиенко: РФ готова сотрудничать с США по вопросу Северной Кореи
В Избранное
Москва, 7 июня. Российская сторона готова сотрудничать с США по проблеме Северной Кореи. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
«Россия и США выступают с одинаковых позиций, мы также выступаем против расширения круга ядерных государств», — отметила политик.
Как считает Матвиенко, решение будет принято по итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Напомним, ранее Вашингтон призвал Москву поддержать санкции против КНДР.
Комментарии