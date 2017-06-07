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Политика
Матвиенко: РФ готова сотрудничать с США по вопросу Северной Кореи

Матвиенко: РФ готова сотрудничать с США по вопросу Северной Кореи

15:49  7 Июня 2017
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Матвиенко: РФ готова сотрудничать с США по вопросу Северной Кореи

Москва, 7 июня. Российская сторона готова сотрудничать с США по проблеме Северной Кореи. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Россия и США выступают с одинаковых позиций, мы также выступаем против расширения круга ядерных государств», — отметила политик.

Как считает Матвиенко, решение будет принято по итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Напомним, ранее Вашингтон призвал Москву поддержать санкции против КНДР.

#сша #кндр #матвиенко #рф
Василий Съедин
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