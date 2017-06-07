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Происшествия
Спасатели Мьянмы обнаружили в море фрагменты пропавшего самолета

Спасатели Мьянмы обнаружили в море фрагменты пропавшего самолета

15:34  7 Июня 2017  /обновлено: 15:57  07 Июня 2017
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Спасатели Мьянмы обнаружили в море фрагменты пропавшего самолета

Нейпьидо (Мьянма), 7 июня. Фрагменты военного самолета, который пропал с радаров, пролетая над Мьянмой, были обнаружены в море в ходе поисково-спасательной операции. Что могло стать причиной крушения — не уточняется.

Сообщается, что самолет, на борту которого находилось свыше 100 пассажиров и 11 членов экипажа, вылетел с южного побережья Мьянмы и направлялся в Янгон. Когда воздушное судно находилось в 20 милях от города Давэй, оно пропало с радаров. Сразу же была инициирована поисково-спасательная операция с применением кораблей и самолетов.

Геннадий Плющев
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