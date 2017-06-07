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Весь мир
Нападение ИГИЛ в Тегеране осудили в Пакистане

Нападение ИГИЛ в Тегеране осудили в Пакистане

15:40  7 Июня 2017
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Нападение ИГИЛ в Тегеране осудили в Пакистане

Исламабад, 7 июня. Пакистан решительно осудил двойной теракт «Исламского государства»*, совершенный в Тегеране.

Министерство иностранных дел Пакистана опубликовало заявление, в котором правительство страны осуждает деятельность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и атаки боевиков на иракский парламент и мавзолей имама Хомейни.

Нападение ИГИЛ в Тегеране осудили в Пакистане

Правительство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также всему народу Ирана. Пакистан предложил мировому сообществу объединиться в деле борьбы с глобальным терроризмом.

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил #теракт #иран #пакистан
Алексей Громов
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