Нападение ИГИЛ в Тегеране осудили в Пакистане

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Исламабад, 7 июня. Пакистан решительно осудил двойной теракт «Исламского государства»*, совершенный в Тегеране.

Министерство иностранных дел Пакистана опубликовало заявление, в котором правительство страны осуждает деятельность террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и атаки боевиков на иракский парламент и мавзолей имама Хомейни.

Правительство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также всему народу Ирана. Пакистан предложил мировому сообществу объединиться в деле борьбы с глобальным терроризмом.

* Организация запрещена на территории РФ.