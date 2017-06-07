ДНР: украинские силовики несколько часов подряд обстреливали Горловку и Донецк

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Донецк, 7 июня. Донецк, Горловка и поселок Коминтерново на юге ДНР подверглись массированным артиллерийским обстрелам ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

«Сегодня с 08:30 утра ВСУ обстреливали поселок Александровка на западной окраине Донецка, район шахты им Гагарина в Горловке, а также село Коминтерново в Новоазовском районе ДНР», — говорится в сообщении.

В ходе обстрелов украинские силовики использовали крупнокалиберную ствольную артиллерию, минометы калибра 82-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие. При этом минувшей ночью украинские силовики выпустили более 330 снарядов и мин по территории ДНР.