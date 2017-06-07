Сбежавший с Украины «Генерал Ватутин» будет обслуживать российских туристов

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Москва, 7 июня. Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» с 2018 года будет обслуживать российских туристов на речных круизах, сообщили в Ассоциации туроператоров.

Теплоход «Генерал Ватутин» перед началом навигации в 2018 году должен пройти проверку речного регистра. Билеты на речные круизы будет реализовывать «Инфофлот». Известно, что владельцем украинского судна станет компания Skypoint с Сейшельских островов. В России владелец будет управлять круизами через дочернее предприятие.

В Ассоциации туроператоров уточнили, что круизные маршруты пока неизвестны, однако «Генерал Ватутин» позиционируется как судно в сегменте «выше среднего». Украинский теплоход был продан в Россию и находится в Ростове-на Дону легально, пишут «Аргументы и Факты».