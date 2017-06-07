The Bug, MC Flowdan и Miss Red выступят в «Эрарте» 11 июня

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Санкт-Петербург, 7 июня. В «Эрарту» возвращается Кевин Мартин, он же The Bug, один из самых ярких представителей лэйбла Ninja Tune. Вместе с музыкантом в Петербург приезжает израильская певица Miss Red и «пионер» грайма MC Flowdan.

Отметим, что в этом году авторитетному проекту Кевина Мартина исполняется 20 лет. В РФ The Bug приезжает в статусе абсолютного властителя мистического вайба и легенды даба. За долгие годы работы Мартин успел посотрудничать с Grouper, Inga Copeland и даже Death Grips.

На волне интереса к лондонскому вайбу Мартин собирает коллектив King Midas Sound, в который вошел Роджер Робинсон. Музыку King Midas Sound можно сравнить с треками Massive Attack. Только в отличие от британских музыкантов, группа Кевина Мартина звучит гораздо загадочнее.

Вместе с The Bug в музее «Эрарта» выступят англичанин Flowdan и израильтянка Miss Red. Концерт пройдет 11 июня.