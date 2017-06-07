Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Меркель рассказала об основных вызовах Евросоюзу

Меркель рассказала об основных вызовах Евросоюзу

17:27  7 Июня 2017
100

Меркель рассказала об основных вызовах Евросоюзу

Берлин, 7 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что перед Европейским союзом стоят крупные вызовы, которые связаны как с переговорами по Brexit, так и с развитием ЕС в сложном геостратегическом окружении.

«Мы едины во мнении, что Евросоюз стоит перед крупными вызовами, которые связаны не только с тем, что мы должны вести переговоры о Brexit с Великобританией, но и с развитием ЕС в сложном геостратегическом окружении», — заявила она журналистам во время пресс-конференции в Берлине.

Напомним, ранее глава правительства Великобритания Тереза Мэй заявила, что будет неуступчивым и жестким переговорщиком в вопросе выхода страны из Евросоюза.

#меркель #великобритания #евросоюз #германия
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть