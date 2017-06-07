Меркель рассказала об основных вызовах Евросоюзу

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Берлин, 7 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что перед Европейским союзом стоят крупные вызовы, которые связаны как с переговорами по Brexit, так и с развитием ЕС в сложном геостратегическом окружении.

«Мы едины во мнении, что Евросоюз стоит перед крупными вызовами, которые связаны не только с тем, что мы должны вести переговоры о Brexit с Великобританией, но и с развитием ЕС в сложном геостратегическом окружении», — заявила она журналистам во время пресс-конференции в Берлине.

Напомним, ранее глава правительства Великобритания Тереза Мэй заявила, что будет неуступчивым и жестким переговорщиком в вопросе выхода страны из Евросоюза.