Власти Москвы обещают построить 35 новых станций метро к 2020 году

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Москва, 7 июня. До 2020 года в Москве появятся 35 станций и 70 км линий метро. Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин отметил, что в столице растет количество вводимой в эксплуатацию недвижимости, необходимо обеспечить транспортную доступность новых домов.

«Мы буквально за прошлые годы сделали прорыв транспортной обеспеченности. В прошлом году было введено МЦК, 54 км и 31 станция. В ближайшие три года мы введем 70 км метро и 35 станций», — пообещал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что к настоящему моменту в Москве выдано разрешение на строительство 36 млн кв. км недвижимости, в год вводится в эксплуатацию порядка 8 млн кв. км. Предложение жилой недвижимости растет, но цена при этом остается примерно на том же уровне.