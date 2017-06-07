Савченко предложила перебить тысячу депутатов и чиновников ради счастья украинцев

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Киев, 7 июня. Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила истребить часть элиты, которая управляет страной, чтобы сделать жизнь простых украинцев лучше.

Парламентарий насчитала около тысячи «лишних людей», к которым она отнесла 450 депутатов Рады и примерно столько же чиновников правительства и администрации президента.

«Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче», — полагает народная избранница.

Савченко в интервью украинским СМИ отметила, что сегодня многие граждане отдают свои жизни за государство, однако правительство не готово пойти на аналогичные жертвы ради народа.