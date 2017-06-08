Холодное лето — 2017: Олег Щукин о мире накануне больших перемен

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Если посмотреть на привычную нам карту мира — не политическую, а географическую, — то трудно поверить, что когда-то планета Земля могла выглядеть иначе: с другими материками, океанами, островами, морями, озерами, горами, реками и так далее, не говоря уже про живность, их населяющую.

Но наука говорит о том, что именно так все и было — просто геологические процессы идут настолько медленно, в масштабах миллионов лет, что мы, люди, просто не можем их заметить. Если только не переживем какое-нибудь мощное землетрясение или цунами, микроскопичное с точки зрения геологии, но катастрофичное для целых стран и народов.

Точно так же в биологии: мы уже замечаем или даже определяем вымирание целых видов живых существ, но не видим процессов их зарождения, растянутых на тысячелетия.

В политике все происходит намного быстрее, а потому — нагляднее. На наших глазах случаются революции и войны, возникают и гибнут государства, меняются их границы и внутреннее устройство….

Но точно так же, как за геологическими процессами стоит движение тектонических плит нашей планеты, а за биологическими — мутации генов (пусть причины того и другого до сих пор не известны, и по этому поводу идут научные споры), у политических процессов тоже есть свои причины и движущие силы, о которых мы тоже не имеем достаточного представления.

Но если такому геологическому событию, как землетрясение, предшествуют определенные предвестники — например, менее сильные подземные толчки, называемые форшоками, то такие же точно предвестники существуют и у политических событий.

И сейчас, в конце мая – начале июня 2017 года, количество таких предвестников просто зашкаливает.

Новые альянсы

Про беспрецедентный вояж Дональда Трампа 20–27 мая по маршруту Саудовская Аравия — Израиль — Ватикан — Бельгия — Италия и про те ультиматумы, финансовые и политические, которые он выставил главным союзникам США, в том числе в рамках НАТО и G7, написано уже предостаточно.

Требования американского президента оказались таковы, что бундесканцлерин Ангела Меркель не только потрясенно выдавила из себя успевшее стать знаменитым: «Уже прошли те времена, когда мы могли друг на друга полностью положиться, я испытала это в последние дни. И поэтому я могу просто сказать, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки», — но и сначала провозгласила на 19-м саммите ЕС–КНР в Брюсселе разворот «объединенной Европы» на Восток, а затем, на съезде ХДС земли Мекленбург – Передняя Померания в городке Гюстров, высказалась за «Европу от Лиссабона до Владивостока».

1–3 июня в Санкт-Петербурге проходил Международный экономический форум, отмеченный не только присутствием генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша и президента Индии Нарендры Моди, но и участием значимых представителей КНР.

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Параллельно 1–4 июня состоялась очередная, уже 65-я по счету, встреча Бильдербергского клуба. Ее местом уже не впервые был избран Шантильи (штат Вирджиния, США) — расположенный в 34 км от Вашингтона vip-пригород американской столицы, известный по одной из крупных битв гражданской войны 1861–1863 годов между Севером и Югом.

Сам городок назван в честь знаменитого французского замка Шантильи, владения герцогов Монморанси и Конте. Кстати, с этими ушедшими в историю знаменитыми родами председатель Бильдербергского клуба французский граф Анри де ла Круа де Кастри (Henri de La Croix de Castries) связан многочисленными кровными узами.

На нынешнее собрание «бильдербергеров», отмеченное чрезвычайно высокой долей участия европейских политиков, банкиров и журналистов, были приглашены также представители Белого дома: советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, министр торговли США Уилбур Росс и заместитель помощника президента США в Совете безопасности Надя Щадоу, а «отчет о действиях администрации Трампа» значился первым пунктом повесткb дня.

Новые вызовы

На 8 июня назначены внеочередные парламентские выборы в Великобритании, итоги которых, по всеобщему мнению, могут остановить Brexit, так что совершенные в Манчестере и Лондоне теракты неизбежно рассматриваются в контексте предстоящего голосования.

Наконец, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Мальдивские острова и Маврикий (Восточную Ливию и Йемен можно в данный список не вносить) объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, который известен как главный британский форпост на Ближнем Востоке. Поводом для столь радикального демарша стали обвинения в финансировании официальной Дохой террористических структур.

Вдобавок ко всему проходит информация о том, что спасение компанией S7 Sea Launch днепропетровского «Южмаша» контрактом на покупку 12 космических ракет-носителей «Зенит» было одобрено на политическом уровне, поскольку данная производственная площадка находится в отведенной для России «зоне влияния» на Украине.

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Пытаясь свести в единую картину эти разнообразные, по-видимому хаотические и плохо стыкующиеся между собой «паззлы», можно прийти к одному-единственному не противоречащему наблюдаемым событиям выводу. Тот международный пейзаж, который мы привыкли видеть и по привычке считаем чем-то стабильным и даже неизменным, доживает свои последние недели, а может быть, даже дни.

«Тряхнуть» может где угодно. Где именно — в такой ситуации даже не важно. А вот «посыплется» все вдруг и сразу.