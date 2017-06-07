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Ученые нашли причину старческой немощи

Ученые нашли причину старческой немощи

16:42  7 Июня 2017
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Ученые нашли причину старческой немощи

Вашингтон, 7 июня. Основной причиной мышечной атрофии у пожилых является потеря мышечных стволовых клеток, заявили специалисты медицинского центра университета Рочестера.

Ученым удалось установить, что причиной потери двигательной активности у пожилых людей является потеря стволовых клеток мышц. Специалисты намерены разработать курс терапии и лекарство, которые позволили ли бы остановить этот разрушительный процесс.

«Даже элитный обученный спортсмен, чемпион, обладающий недюжинной абсолютной мышечной силой, будет слабеть с возрастом», — подчеркнул один из авторов исследования Джо Чаккалакал.

Ученые нашли причину старческой немощи

Ранее американские ученые заявили, что путешествие человека на Марс сопряжено с огромными рисками. Землянин не выживет в агрессивной среде Красной планеты.

 

Катерина Тимошенская
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