Шесть тонн санкционных овощей и фруктов уничтожили в Петербурге за месяц
Санкт-Петербург, 7 июня. В прошлом месяце в Петербурге изъяли и уничтожили более шести тонн «санкционных» овощей и фруктов. Продуктами без документов оказались томаты, яблоки и капуста из Польши, томаты черри из Турции.
В ходе лабораторного анализа выяснилось, что в отобранных образцах содержатся опасные вредители — живые личинки южно-американской томатной моли, а также живое имаго западного цветочного трипса, сообщили в Управлении Россельхознадзора.
Всего было уничтожено 4500 кг польских фруктов и овощей и почти 1800 кг овощей, привезенных из Турции. Коробки с запрещенными товарами хранились на складах крупнейшей плодовоовощевой базы Санкт-Петербурга, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».