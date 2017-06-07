Шесть тонн санкционных овощей и фруктов уничтожили в Петербурге за месяц

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Санкт-Петербург, 7 июня. В прошлом месяце в Петербурге изъяли и уничтожили более шести тонн «санкционных» овощей и фруктов. Продуктами без документов оказались томаты, яблоки и капуста из Польши, томаты черри из Турции.

В ходе лабораторного анализа выяснилось, что в отобранных образцах содержатся опасные вредители — живые личинки южно-американской томатной моли, а также живое имаго западного цветочного трипса, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

Всего было уничтожено 4500 кг польских фруктов и овощей и почти 1800 кг овощей, привезенных из Турции. Коробки с запрещенными товарами хранились на складах крупнейшей плодовоовощевой базы Санкт-Петербурга, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».