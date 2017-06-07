ОАЭ закрывает все офисы компании Qatar Airways

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Эр-Рияд, 7 июня. Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение закрыть на территории страны все офисы авиакомпании Qatar Airways. Об этом сообщили в среду официальные представители главного управления гражданской авиации ОАЭ.

Как отметили в Эр-Рияде, для восстановления дипотношений Катару необходимо выполнить все условия, которые были предъявлены Дохе странами Персидского залива.

Напомним, ранее стало известно о том, что дипломатические отношения с Катаром также разорвали Коморские острова.