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ОАЭ закрывает все офисы компании Qatar Airways

ОАЭ закрывает все офисы компании Qatar Airways

15:27  7 Июня 2017
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ОАЭ закрывает все офисы компании Qatar Airways

Эр-Рияд, 7 июня. Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение закрыть на территории страны все офисы авиакомпании Qatar Airways. Об этом сообщили в среду официальные представители главного управления гражданской авиации ОАЭ.

Как отметили в Эр-Рияде, для восстановления дипотношений Катару необходимо выполнить все условия, которые были предъявлены Дохе странами Персидского залива.

Напомним, ранее стало известно о том, что дипломатические отношения с Катаром также разорвали Коморские острова.

#оаэ #катар
Василий Съедин
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