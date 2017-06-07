Путин подписал закон, обязывающий депутатов сообщать о встречах с избирателями

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Москва, 7 июня. Российский президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий депутатов всех уровней уведомлять органы власти о встречах с избирателями, если они проводятся в виде митингов, шествий и демонстраций.

Российских парламентариев обязали подавать в органы власти соответствующие заявления о проведении публичных встреч с избирателями, время и место для митингов, шествий и демонстраций должны быть согласованы. Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин.

Известно, что депутатам необходимо уведомлять власти о мероприятии не позднее, чем за пять дней до намеченной встречи. По словам автора законопроекта депутата от «Единой России» Ирины Белых, о встречах с избирателями в специально отведенном для этого помещении отдельно сообщать не нужно.