Усадьбу Юсуповых в Петербурге превратят в площадку для джазовых концертов

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Санкт-Петербург, 7 июня. Летний Санкт-Петербург — город притяжения миллионов туристов — запускает новую концертную площадку в старинной княжеской усадьбе семьи Юсуповых. О новом городском арт-пространстве, двухэтажном реконструированном Конюшенном флигеле, и о том, почему на первых концертах будет звучать именно джаз, Федеральному агентству новостей рассказал руководитель театрально-концертного отдела Дмитрий Изотов.

Бывшая усадьба князей Юсуповых на Мойке восстановила свои исторические границы: теперь это не только сам дворец, но и весь комплекс флигелей с большим парком, занимающий территорию от набережной реки Мойки до улицы Декабристов. Дворцу Юсуповых присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения, а сотрудники музея придумывают новое наполнение открывшимся корпусам.

Конюшенный флигель усадьбы князей Юсуповых после реставрации превратился в новую городскую концертную площадку со старинным фасадом XIX века и современным двухуровневым лофтом внутри.

«Юсуповский дворец многие считают просто музеем, но сегодня мы стремимся максимально активно развивать в нем театрально-концертное направление, — говорит Дмитрий Изотов. — В Конюшенном флигеле уже идут спектакли театра «Мастерская» под управлением Георгия Козлова, а этим летом мы готовимся запустить концертное направление. Начнем с джазовых вечеров, потому что джаз, как музыкальный язык, универсален и, так как наша площадка активно посещается иностранными туристами, язык джаза подойдет и для англоговорящей публики, и для русскоязычной».

Первым концертом в рамках джазового проекта станет презентация 16 июня альбома одной из лучших джазовых исполнительниц Санкт-Петербурга Эми Питерс. Эми — иностранка, но давно живет в Питере, и ее говорящую фамилию многие считают псевдонимом, посвященным городу. На открытии площадки в Конюшенном флигеле она презентует альбом «Becoming Innocent — Love and Theory». В течение трех лет она работала над альбомом вместе с русскими музыкантами из Москвы и Петербурга, саунд продюсером Русланом Гаджимурадовым, композитором и музыкантом Григорием Воскобойниковым, московским пианистом Александром Махневым, саксофонистом Дмитрием Семеновым.

«В нем будет совершенно новое джазовое звучание, — рассказывает Дмитрий Изотов. — Не стопроцентный джаз в классическом понимании этого музыкального направления, но также элементы фанка, появится электронное звучание, так что альбом обещает быть очень интересным».

В следующем месяце в Конюшенном флигеле будут звучать бразильский джаз и популярная босанова, а к осени, по планам организаторов, летние джазовые вечера перерастут в ежемесячные мероприятия.