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Новости Сирии
Один из главарей ИГ в Ракке сдался курдам

Один из главарей ИГ в Ракке сдался курдам

15:28  7 Июня 2017
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Один из главарей ИГ в Ракке сдался курдам

Ракка, 7 июня. Один из лидеров «Исламского государства»* вышел из состава группировки и сдался курдскому ополчению.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила, что боевик террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) известный под именем Абдулла аль-Джалкиф, являющийся одним из лидеров «Халифата», сдался ополченцам. Бандит отвечал за вынесение смертных приговоров гражданским лицам, нарушившим правила ИГИЛ*.

Один из главарей ИГ в Ракке сдался курдам

Отмечается, что игиловец сам был обвинен в предательстве и шпионаже в пользу международной коалиции  во главе США, после чего бежал из Ракки и сдался «Сирийским демократическим силам».

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #курды #ракка
Алексей Громов
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