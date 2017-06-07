Один из главарей ИГ в Ракке сдался курдам

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Ракка, 7 июня. Один из лидеров «Исламского государства»* вышел из состава группировки и сдался курдскому ополчению.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила, что боевик террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) известный под именем Абдулла аль-Джалкиф, являющийся одним из лидеров «Халифата», сдался ополченцам. Бандит отвечал за вынесение смертных приговоров гражданским лицам, нарушившим правила ИГИЛ*.

Отмечается, что игиловец сам был обвинен в предательстве и шпионаже в пользу международной коалиции во главе США, после чего бежал из Ракки и сдался «Сирийским демократическим силам».

* Организация запрещена на территории РФ.