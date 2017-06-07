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Россия
Путин обязал операторов связи оповещать население о ЧС

Путин обязал операторов связи оповещать население о ЧС

15:20  7 Июня 2017
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Путин обязал операторов связи оповещать население о ЧС

Москва, 7 июня. Закон об использовании ресурсов сетей связи для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях был подписан президентом России Владимиром Путиным. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Теперь операторам связи необходимо передавать пользователям услуг связи сигналы экстренной информации и оповещения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС техногенного и природного характера, а также при ведении военных действий или вследствие соответствующих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Напомним, 31 мая в Совете Федерации приняли решение выяснить, по какой причине должным образом не функционирует система оповещения граждан о предстоящих ЧС и стихийных бедствиях.

 


 

#путин
Тимур Румянцев
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