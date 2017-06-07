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Трамп выдвинет на пост директора ФБР «человека с безупречной репутацией»

Трамп выдвинет на пост директора ФБР «человека с безупречной репутацией»

15:47  7 Июня 2017  /обновлено: 15:51  07 Июня 2017
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Трамп выдвинет на пост директора ФБР «человека с безупречной репутацией»

Вашингтон, 7 июня. Президент США Дональд Трамп назвал имя человека, которого намерен выдвинуть на пост нового директора ФБР. Об этом он уже традиционно сообщил на своей странице в Twitter.

«Я выдвину Кристофера Рэя, человека с безупречной репутацией, на пост нового директора ФБР», — заявил президент США в социальной сети, передает RT.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что не намерен применять свои полномочия, чтобы воспрепятствовать бывшему директору ФБР Джеймсу Коми выступить с показаниями в конгрессе. Напомним, уволенный Трампом Коми должен будет выступить в конгрессе 8 июня этого года.

#трамп
Катерина Тимошенская
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