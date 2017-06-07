Трамп выдвинет на пост директора ФБР «человека с безупречной репутацией»

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Вашингтон, 7 июня. Президент США Дональд Трамп назвал имя человека, которого намерен выдвинуть на пост нового директора ФБР. Об этом он уже традиционно сообщил на своей странице в Twitter.

«Я выдвину Кристофера Рэя, человека с безупречной репутацией, на пост нового директора ФБР», — заявил президент США в социальной сети, передает RT.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что не намерен применять свои полномочия, чтобы воспрепятствовать бывшему директору ФБР Джеймсу Коми выступить с показаниями в конгрессе. Напомним, уволенный Трампом Коми должен будет выступить в конгрессе 8 июня этого года.