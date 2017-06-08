Крым не любит трусливых: известный блогер о важности единства Русского мира

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Решение народа Крыма о воссоединении с Россией стало торжеством идеи Русского мира. И крымчане, и руководство Крыма, и россияне, посещающие полуостров, осознают, как важно не растерять это единение, не дать забыться тому чувству, которое объединило всю нашу страну три года назад.

О необходимости разработки концепции Русского мира говорил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе третьего Ливадийского форума «Великое русское слово».

По словам Аксенова, концепция Русского мира необходима в связи с тем, что против нас нарастает агрессия Запада, а западные идеологи и их киевские союзники пытаются дискредитировать саму идею Русского мира.

Украинские власти так и не примирились с тем, что Крым вернулся в родную гавань, и чинят всяческие козни тем, кто посещает полуостров. Киев составляют черные списки российских артистов, посещающих Крым с концертами и спектаклями, по любому поводу бомбардирует Россию нотами протеста.

Так украинский МИД только что выразил протест Москве из-за визита в Крым спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Поездка фактически третьего лица государства названа «незаконной», а Россия — «государством-оккупантом».

Но если до Валентины Матвиенко украинским властям не дотянуться, то на российских артистах они отыгрываются, как говорится, по полной. На Украину запрещен въезд почти 150 известным россиянам, в том числе прославленному артисту Иосифу Кобзону. А конкретно за посещение Крыма в украинских черных списках находятся Лолита Милявская, Наташа Королева, Юлия Самойлова, Николай Добрынин и многие другие. Только что стало известно, что за участие в спектаклях в Крыму в «расстрельную» базу «врагов Украины», созданную по указке СБУ на сайте с лицемерным называнием «Миротворец», попал известный артист Евгений Стычкин.

При этом россиянам окрики украинских властей попросту смешны. Например, известный рок-музыкант Вячеслав Бутусов готов чаще бывать в Крыму с концертами, не опасаясь никаких «санкций».

О том, почему россиянам нужно как можно активнее посещать Крым, Федеральному агентству новостей рассказал блогер Вадим Манукян (начало беседы читайте здесь).

«Моя позиция простая, — отметил Вадим. — В конституции Российской Федерации прописано, что Крым и Севастополь — это регионы РФ. Поэтому граждане России должны ездить в Крым как можно чаще и совершенно спокойно — это относится и к артистам, и к обычным гражданам. Посещая Крым, мы выражаем свою гражданскую позицию, подчеркивая: Крым — неотъемлемая и неотчуждаемая часть Российской Федерации. А на временные проблемы, которые могут появиться, например, у артистов, обращать внимание не следует».

По словам собеседника ФАН, согласовывать свои действия с незаконными запретами, наложенными украинскими властями из-за Крыма, — значит поддаваться шантажу.

«Крым не любит трусливых, — эмоционально отметил блогер. — А значит, нужно как можно чаще посещать этот замечательный регион».

Как отметил Вадим Манукян, все антироссийские санкции, связанные с Крымом, растворятся как сон, как только в Киеве сменится антинародная власть.