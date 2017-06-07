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Вашингтон, 7 июня. Медиакритик Лайонел прокомментировал материал канала CNN о причастности российских хакеров к скандалу с Катаром.

Критик отметил, что заявление канала сделано от имени неназванных американских источников без ссылок на ФБР или АНБ. Однако в заявлении указано, что Россия (не уточняется, частное лицо или государство) взломала сайт новостей и стала причиной скандала.

Медиакритик подчеркнул, пишет RT, что вся эта история является явным «вбросом». Статья плохо написана, плохо сделана и вообще «нелепа».

Ранее телеканал CNN сообщил, что российские хакеры провели кибератаку на новостной сайт Катара.