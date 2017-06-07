Пропавшую под Астраханью девочку ищут водолазы

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Харабали, 7 июня. В Астраханской области спасатели разыскивают девочку 2003 года рождения, которая 31 мая отправилась на реку Ашулук в городе Харабали. Предполагается, что она утонула.

Как сообщается на сайте областного ГУ МЧС, поиски под руководством Следственного комитета продолжаются до сих пор. «Сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Астраханской области ведется визуальное наблюдение за акваторией, водолазы ГКУ «Волгоспас» обследуют дно реки», — уточняет пресс-служба ведомства.

Специалисты обследовали порядка 5 тыс. метров акватории реки, сообщает «Свободная пресса». Спасательное ведомство просит взрослых не оставлять детей без присмотра и провести с ними профилактические беседы о безопасном поведении на воде.