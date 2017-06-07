СК РФ предъявил обвинения предполагаемому убийце девяти дачников в Тверской области

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Москва, 7 июня. Жителю столицы предъявили обвинение в убийстве девяти человек в Тверской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 3 июня 2017 года в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Обвиняемый распивал алкоголь в компании дачников. Между друзьями произошел конфликт, после которого обвиняемый неожиданно решил расправиться со своими обидчиками. Вернувшись к дачникам вместе с ружьем, мужчина расстрелял девять человек.

Вина обвиняемого уже закреплена доказательствами, которые были получены в ходе расследования дела и подтверждены в ходе допроса самого обвиняемого. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели опрос свидетелей и осмотрели место преступления.

Вместе с тем, по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств убийства людей.

Ранее сообщалось, что тверской стрелок не служил в армии.