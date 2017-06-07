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Новороссия
Разведка ДНР обнаружила крупнокалиберную артиллерию ВСУ под Горловкой

Разведка ДНР обнаружила крупнокалиберную артиллерию ВСУ под Горловкой

15:08  7 Июня 2017
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Разведка ДНР обнаружила крупнокалиберную артиллерию ВСУ под Горловкой

Донецк, 7 июня. Украинские силовики продолжают укреплять свои позиции в Донбассе крупнокалиберной артиллерией и танками. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, украинские силовики разместили две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в районе поселка Семигорье вблизи Горловки. Из этого района ВСУ регулярно наносят минометные удары по поселку Гольмовский, который расположен на северной окраине Горловки.

Кроме того, с этих позиций украинские силовики ведут огонь по окраинам Дебальцево. Также разведка ДНР зафиксировала прибытие двух танков на позиции ВСУ под Донецком.

#днр #всу #донецк #горловка
Алексей Громов
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