Разведка ДНР обнаружила крупнокалиберную артиллерию ВСУ под Горловкой

В Избранное

Скопировать

Донецк, 7 июня. Украинские силовики продолжают укреплять свои позиции в Донбассе крупнокалиберной артиллерией и танками. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, украинские силовики разместили две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в районе поселка Семигорье вблизи Горловки. Из этого района ВСУ регулярно наносят минометные удары по поселку Гольмовский, который расположен на северной окраине Горловки.

Кроме того, с этих позиций украинские силовики ведут огонь по окраинам Дебальцево. Также разведка ДНР зафиксировала прибытие двух танков на позиции ВСУ под Донецком.