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Политика
Путин выразил соболезнования президенту Ирана после серии терактов в Тегеране

Путин выразил соболезнования президенту Ирана после серии терактов в Тегеране

15:00  7 Июня 2017  /обновлено: 15:06  07 Июня 2017
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Путин выразил соболезнования президенту Ирана после терактов в Тегеране

Москва, 7 июня. Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму президенту Ирана Хасану Рухани, в которой подтвердил готовность России к дальнейшим совместным действиям с иранскими партнерами в борьбе с терроризмом. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля.

Как говорится в сообщении, Путин осудил преступления террористов, которые в очередной раз подтвердили важность наращивания международного сотрудничества в борьбе с террором. Президент России также передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Во вторник террорист-смертник подорвал себя в здании парламента, еще одна смертница устроила взрыв в мавзолее Хомейни, неподалеку от Тегерана. В результате нападений погибли семь человек. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*. ИГИЛ*).

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#путин #рухани
Тимур Румянцев
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