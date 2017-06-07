Неизвестные похитили в Москве 1,5 миллиона рублей вместе с банкоматом

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Москва, 7 июня. Неизвестные минувшей ночью похитили из делового центра банкомат, в котором находилось порядка 1,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Злоумышленники накануне ночью похитили банкомат с 1,5 миллионами рублей внутри, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Преступникам удалось отжать входную дверь делового центра, попасть внутрь офиса и похитить банкомат. Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, передает «Подмосковье 360».