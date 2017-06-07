Пропавший в Мьянме самолет исчез с радаров, когда пролетал над морем

В Избранное

Скопировать

Нейпьидо (Мьянма), 7 июня. Военный самолет, пропавший с радаров в воздушном пространстве Мьянмы, в момент исчезновения пролетал над морем. Об этом в среду заявило командование вооруженных сил страны.

Сообщается, что курс самолета пролегал в 20 милях к западу от города Давэй. На борту воздушного судна находятся 105 пассажиров (члены семей военнослужащих) и 11 членов экипажа. Местные власти организовали поиски с привлечением флота и авиации, однако пока что никакой дополнительной информации о пропавшем самолете нет.