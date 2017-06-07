Власти Саратова отменили скандальный приказ о половой жизни школьниц

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Саратов, 7 июня. Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков отменил приказ, в соответствии с которым врачи должны были сообщать в правоохранительные органы о беременных, ведущих половую жизнь или заразившихся ЗППП девушках в возрасте до 16 лет.

Приказ вступил в силу 30 мая. В соответствии с документом, главврачи должны были сообщать в правоохранительные органы о забеременевших, родивших, ведущих половую жизнь или заразившихся ЗППП девушках в возрасте до 16 лет.

Приказ вызвал широкий резонанс. Общество раскололось на сторонников таких мер и тех, кто подобное счел недопустимым.

«Поэтому было принято решение приказ отменить, отправить его на дополнительную доработку, проработку», — сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

В ходе доработки приказа будут проведены консультации с медицинской общественностью, профильными врачами, причем не только из Саратовской области. Будут учтены мнения и пожелания, которые через СМИ выразили представители Минздрава РФ, а также других структур. Будет дана правовая оценка документа.