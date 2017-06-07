Буйный безбилетник выбросил кондуктора из трамвая в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 7 июня. Пассажир трамвая в Екатеринбурге после требования кондуктора оплатить проезд вытолкнул его из общественного транспорта.

Инцидент произошел на остановке «Метро Уралмаш». Кондуктор обратился к пассажиру с требованием оплатить проезд. Однако безбилетник оказался агрессивным.

Хулиган вступил в конфликт с кондуктором, в результате чего вытолкнул сотрудника трамвая в открытую дверь. Теперь нарушителю порядка предстоит серьезный разговор с представителями правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что грабители избили директора магазина в Москве ради шоколадного набора. На данный момент один из грабителей задержан, возбуждено уголовное дело.