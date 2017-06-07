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Луганск, 7 июня. Методы украинской армии сродни тем, что применяли фашисты в годы Великой Отечественной войны. Такие резкие обвинения в адрес ВСУ прозвучали от жителя Кировска, чей дом сегодня утром попал под обстрел со стороны силовиков.

«Что же вы делаете над людьми? Я только два месяца назад стекла поставил – и все навылет. Мы же такие украинцы, как и вы. Кого вы бьете? Вы нелюди, вас уничтожать надо. Фашисты так не делали, как вы делаете», — возмущается мужчина, беседуя с корреспондентом ЛИЦ.

По данным оборонного ведомства ЛНР, сегодня утром ВСУ открыли огонь по Кировску, применив 122-мм гаубицы. В результате обстрелов в городе зафиксированы значительные разрушения.