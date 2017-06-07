Последний гвоздь в крышку гроба: безвизом со Швейцарией Киев издевается над нищими украинцами

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Украина и Швейцария подписали соглашение о визовой либерализации и о реадмиссии. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Соглашения были подписаны министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и главой департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в ходе встречи в Киеве. О радостном событии сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в своем официальном аккаунте в Twitter. Аваков отметил, что «Европа становится еще ближе».

Напомним, что 17 мая в Страсбурге состоялась церемония подписания соглашения о введении Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

Согласно решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут въезжать в страны Евросоюза без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода. Однако цели таких путешествий ограничены. Посетить Евросоюз можно будет с целью туризма, посещения родственников или друзей или для решения коммерческих вопросов. Временное трудоустройство при этом запрещено.

Швейцария не входит в список стран — членов Евросоюза, с которым у Украины теперь действует безвизовый режим, однако государство, известное простому обывателю своими часами, шоколадом, сыром и банками, а также тем, что эта одна из самых богатых и дорогих стран мира, входит в Шенгенскую зону. Если с процессом визовой либерализации, то есть возможностью посещения без виз стран в течение краткосрочного периода, все понятно, то термин «реадмиссия» может смутить незнающего человека. Это согласие государства на прием обратно на территорию страны своих граждан (в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в данном государстве), подлежащих депортации из другой страны. Реадмиссия — стандартная процедура, двусторонняя или многосторонняя, как в случае с Евросоюзом и конкретной страной, которой предоставляется безвизовый режим.

Экс-депутат Верховной рады Украины, кандидат в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что такая либерализация предназначена лишь для избранных украинцев.

«Мы не знаем условия, при которых были подписаны эти соглашения. Думаю, что Швейцария выставила свои критерии. Это очень дорогая страна, и вряд ли можно говорить о туристических поездках туда для простого украинца. Как показали опросы, тех, кто поддерживает Петра Порошенко, — 4% населения. Вот для них этот безвиз и предназначен. Но у всех этих людей и так есть необходимые документы, средства и визы. Это формалистика, — говорит Олейник. — Думаю, что многие будут пытаться нелегально отправиться на сезонные заработки — вот чем закончится этот безвиз. Это соглашение дорого обойдется Украине и большинству ее жителей».

Стоит отметить, что самый дешевый билет из Киева в Берн и обратно с двумя пересадками (10 часов полета в одну сторону) стоит 18 тысяч 726 гривен, а самый быстрый, 7 часов 5 минут полета, стоит 932 тысячи 939 гривен. Лишь немногие из украинцев смогут позволить себе такую роскошь, как отдых в Швейцарских Альпах, и половину этого списка знает в лицо и по именам вся Украина и подавляющее большинство россиян, читающих новости.

По данным украинских порталов, средняя зарплата по стране составляет 6 тысяч 659 гривен, добрая часть из которых, если не большая, уходит на коммунальные платежи. Непонятно, зачем рядовому украинцу безвиз со Швейцарией, если нечем платить за воду.

По мнению журналиста и политолога Юрия Кота, безвиз Украины со Швейцарией звучит как издевательство.

«Нужно отличать, что на Украине есть простые люди, а есть «истинные» украинцы. Если одни в этой стране выживают, то другие живут, и очень неплохо, — комментирует для ФАН Юрий Кот. — В данной ситуации соглашение со Швейцарией — это для тех украинцев, которым на Украине жить хорошо. Которые могут себе позволить платить сотни тысяч гривен за билет на самолет, оплачивать дорогие гостиницы, потому что свой бизнес они строят на горбу украинского народа, которому только по телевизору остается смотреть на Швейцарию с ее европейскими ценностями. Люди просто не могут позволить себе столь дорогое удовольствие».