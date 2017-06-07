Путин пообещал рассмотреть проблему сноса домов дачников у трубопроводов

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Москва, 7 июня. Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым пообещал рассмотреть вопрос дачников, которые вынуждены сносить дома из-за нормативов по участкам, расположенным у трубопроводов.

Российским парламентариям поступает большое количество писем от владельцев дачных участков, которые жалуются на изменения в нормативах, что означает снос домиков, расположенных у газовых или нефтяных трубопроводов. Об этом рассказал председатель «Справедливой России» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, проблема охватывает до 1,5 миллионов дачных участков и вопрос нужно решить на государственном уровне. «Да, конечно. Думаю, что все вопросы, которые Вы поставили, актуальны, интересны, и по этим дачам обязательно надо посмотреть», — сказал Путин в ответ на предложение Миронова, отметив, что россияне не должны страдать из-за изменений нормативов.