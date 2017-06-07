Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Песков осадил перебившую его журналистку СNN

Песков осадил перебившую его журналистку СNN

14:44  7 Июня 2017
255

Песков осадил перебившую его журналистку СNN

Москва, 7 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал замечание журналистке американского телеканала CNN, которая перебила его во время общения с прессой.

Репортер попросила официального представителя Кремля прокомментировать ситуацию с «российскими хакерами», однако когда Песков начал отвечать на вопрос, перебила его и спросила его о контроле за Интернетом.

«Джил, это мой конференц-call, а не ваш», — ответил ей пресс-секретарь президента.

Примечательно, что Песков ранее днем уже комментировал распущенные CNN слухи о причастности «русских хакеров» к дипломатическому скандалу в Катаре. По его словам, это очередной фейк с целью очернить Россию.

#песков
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть