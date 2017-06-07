Песков осадил перебившую его журналистку СNN

В Избранное

Скопировать

Москва, 7 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал замечание журналистке американского телеканала CNN, которая перебила его во время общения с прессой.

Репортер попросила официального представителя Кремля прокомментировать ситуацию с «российскими хакерами», однако когда Песков начал отвечать на вопрос, перебила его и спросила его о контроле за Интернетом.

«Джил, это мой конференц-call, а не ваш», — ответил ей пресс-секретарь президента.

Примечательно, что Песков ранее днем уже комментировал распущенные CNN слухи о причастности «русских хакеров» к дипломатическому скандалу в Катаре. По его словам, это очередной фейк с целью очернить Россию.