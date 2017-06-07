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Сирия, 7 июня. Армия САР при помощи ВКС РФ отразила новое нападение ИГ* на западе Дейр эз-Зора. Бойцы SDF**** обстреливают укрепрайоны боевиков ССА** на севере провинции Алеппо. Больше 160 мирных жителей, пытавшихся бежать из Мосула, были убиты террористами ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): заняла ряд ключевых высот в районе населенного пункта Арак к востоку от Пальмиры; уничтожила часть военной колонны ИГ на трассе Пальмира – Ас-Сухна в результате авиаудара; провела бомбардировку позиций ССА и «Джебхат ан-Нусры»*** к югу от города Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло десятки боевиков ранеными и убитыми в результате неудачной атаки в западном районе Дейр эз-Зора — Аль-Панорама; убило пятерых сирийских военных и заняло часть позиций армии САР на востоке провинции Хама; расстреляло 163 жителей Мосула за попытку побега.

Курды: продолжают вести бои с ИГ в восточных кварталах Ракки, потеряли семерых бойцов в ходе битвы за контроль над районом Аль-Машалаб; обстреляли из артиллерии удерживаемый ССА город Аазаз на севере провинции Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны САА к западу от города Хан Арнаба в провинции Кунейтра.

Провинция Алеппо

Сирийская демократическая армия (SDF) ведет массированные артиллерийские обстрелы города Аазаз к северу от Алеппо, контролируемого боевиками Сирийской свободной армии (ССА). По информации оппозиционного агентства Qasioun News, как минимум один местный житель был тяжело ранен. Однако эти сведения не окончательны. На линии разграничения между курдскими силами и вооруженной оппозицией ожесточенные столкновения отмечается почти ежедневно. Отряды ССА и «Ахрар аш-Шам» действуют в интересах Анкары, которая намерена отодвинуть курдов как можно дальше от границы. Турецкие войска также продолжают вести незаконные боевые действия против SDF и YPG в этом регионе, несмотря на завершение военной операции «Щит Евфрата».

Провинция Хомс

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) заняли несколько стратегически значимых высот в восточном направлении от Пальмиры. Подразделения в настоящий момент действуют в районе населенного пункта Арак, расположенного рядом с одноименным нефтяным полем. Командование рассчитывает освободить поселок и после перейти к зачистке территорий вокруг месторождения, передает сирийское информагентство Damascus Now. В настоящий момент сирийские военные ведут артиллерийскую подготовку по позициям «Исламского государства» на окраинах населенного пункта.

ВВС Сирии тем временем ударили по военному конвою с подкреплением ИГИЛ, двигавшемуся по шоссе М20 из города Ас-Сухны в направлении Пальмиры. Согласно информации Damascus Now, в результате боевого налета было уничтожено большое количество техники террористов, в том числе несколько тяжелых бронемашин.

Таким образом, боевики не прекращают упорного сопротивления, рассчитывая любой ценой задержать наступление армии САР. С этой целью террористы активизировали атаки в районе газовых полей Пальмиры. Кроме того, в результате вчерашних ударов боевых беспилотников и «джихад-мобилей» ИГ инфраструктура месторождений понесла серьезный материальный ущерб.

Провинция Дейр эз-Зор

Силы «Исламского государства» пытаются развить наступление на западной окраине Дейр эз-Зора. Ранее террористам удалось захватить дорожную развязку и высоту Тануф в районе Аль-Панорама. Столкновения между ИГ и САА по-прежнему идут вблизи военной базы 137-й бригады Республиканской гвардии. Благодаря поддержке ВКС РФ подразделениям армии САР удалось сорвать новую попытку атаки ИГИЛ в этой части города, сообщает ливанский портал Al Masdar News. При этом были ранены и нейтрализованы десятки террористов. Отмечается, что боевики готовят еще одну серию нападений, однако, скорее всего, им не удастся вовремя осуществить задуманное, так как в Дейр эз-Зор в качестве подкрепления были направлены дополнительные подразделения правительственных войск.

Провинция Даръа

Правительственная авиация продолжает наносить авиаудары по местам скопления сил ССА и «Джебхат Фатх аш-Шам» на южной окраине Даръа. По данным независимого источника Nabaa Media, наиболее тяжелым ударам подверглись объекты радикалов вблизи дамбы и в районе дороги Ас-Садд. Сведения о нанесенном исламистам уроне пока формируются.

Антиправительственные формирования продолжили наступать на столицу провинции, несмотря на действие режима прекращения огня, установленного в рамках меморандума о создании зон деэскалации. В связи с этим в регион с целью отразить наступление были переброшены дополнительные силы сирийской армии и союзной ливанской организации «Хезболла».

Провинция Ракка

В кварталах на восточной окраине Ракки возобновились столкновения между Демократической армией Сирии и курдскими отрядами YPG, поддерживаемых ВВС западной коалиции, с одной стороны и «Исламским государством»* с другой, передает у себя на странице в Twitter (@dnan1_haca) местный активист. Накануне вечером курдам уже удалось отбить район Аль-Машалаб. По словам представителей командования SDF, террористы на удивление легко сдали удерживаемые территории. Тем не менее, как отмечают многие военные эксперты, по-настоящему ожесточенное противостояние развернется в центре города. Ожидается, что террористы будут использовать ту же тактику защиты, что и в иракском городе Мосул.

Несмотря на быструю победу в битве за район Аль-Машалаб, отряды демократических сил, как и «Исламского государства», понесли потери в численном составе. Так, в ходе противостояния были убиты семь бойцов SDF, передает Damascus Now.

Провинция Хама

Как утверждает портал Qasioun News, связанный с боевиками вооруженной оппозиции, террористам ИГИЛ в ходе последних атак удалось отбить ряд опорных пунктов правительственной армии САР в районе деревни Аль-Шейх Хилал к востоку от города Саламия. В регионе разворачиваются бои, обе стороны ведут огонь по позициям друг друга из артиллерийских орудий крупных калибров. Кроме того, сирийские подразделения с воздуха поддерживают ВВС САР. Столкновения также прошли недалеко от поселка Ум Аль-Балая. По данным Qasioun News, на этом направлении террористами были убиты пятеро военнослужащих САА, также были уничтожены две ракетные установки и один танк сирийской армии. Предоставленные оппозиционным источником сведения, однако, нуждаются в проверке. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Провинция Кунейтра

Сирийские войска провели массированный обстрел укрепленных районов боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» возле населенного пункта Афония к западу от города Хан Арнаба. Об этом в Twitter сообщает правительственный источник (@ahmadshr73gmai1). Данные о причиненном террористам уроне в настоящий момент формируются.

«Джебхат Фатх аш-Шам» и другие антиправительственные группировки, пользующиеся поддержкой Израиля, контролируют большую часть провинции. Армия САР занимает территории на севере региона. Боевики время от времени совершают нападения на блокпосты САА, надеясь сдвинуть линии фронта дальше на север.

Ирак

Как передает новостной центр ARA News, боевики ИГИЛ за один день убили как минимум 163 мирных жителя Мосула. Гражданское население пыталось покинуть остающиеся под контролем террористов районы города. При этом террористы оставили лежать тела убитых в районе улицы Аль-Шира, отмечает источник. Боевики используют местное население как живой щит, надеясь задержать наступление армии Ирака и сил международной коалиции. Однако «Исламское государство» уже фактически проиграло в борьбе за Мосул: под контролем террористического формирования остаются всего несколько районов в северо-западной части. Правительственные силы, тем не менее, уже несколько недель пытаются зачистить от ИГ оставшиеся территории.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)