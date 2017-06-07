Путин подписал закон о противодействии склонению детей к самоубийству

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Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дополнительных механизмах противодействия деятельности, направленной на склонение несовершеннолетних к самоубийству. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

По документу устанавливается уголовная ответственность за организацию деятельности, направленной на склонение к суициду путем распространения информации о способах самоубийства. Кроме того, уголовно наказуемы склонение, призывы или содействие совершению самоубийства.

Максимальное наказание за такие действия — лишение свободы до шести лет. Правда, организатора преступной деятельности могут освободить от уголовной ответственности, если он добровольно поставит на ней крест и поможет раскрыть и пресечь подобные преступления.

Также ужесточается наказание по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» — преступление переводится в категорию тяжких и наказывается сроком лишения свободы до шести лет.