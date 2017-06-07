Путин подписал закон о ратификации соглашения с ЛАГ о представительстве в РФ

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Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Лигой арабских государств о пребывании ее представительства в РФ, сообщается на официальном портале правовой информации.

Документ был принят Госдумой 26 мая и одобрен Советом Федерации 31 мая. Данное соглашение определяет цели и функции представительства, права и обязанности сторон. В нем также есть положения о предоставлении его сотрудникам иммунитетов и привилегий, а также аналогичных тем, которые предоставляются другим международным государствам в России.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Арсен Каноков заявил, что «ратификация документа отвечает интересам России и будет способствовать развитию отношений РФ и ЛАГ».