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Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом ВСУ

Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом ВСУ

22:21  7 Июня 2017
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Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом ВСУ

Донецк, 7 июня. Военнослужащий Вооруженных сил ДНР погиб в результате артиллерийского удара ВСУ. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ один военнослужащий погиб», — сказал Басурин.

Он также добавил, что за минувшие сутки украинские силовики 60 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 330 мин и снарядов по прифронтовым районам ДНР. Под ударами артиллерии ВСУ оказались 24 населенных пункта республики. В ходе обстрелов украинские силовики применяли гаубицы и танковые орудия, а также минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

#днр #всу #донбасс #донецк
Алексей Громов
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