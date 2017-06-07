Дамаск: САА выбила проамериканскую оппозицию с ключевой высоты на востоке провинции

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Дамаск, 7 июня. Сирийская арабская армия и Национальные силы обороны атаковали «умеренную» оппозицию около авиабазы Думайр.

Удар правительственных войск и сил ополчения был нанесен на юго-востоке провинции Дамаск. Сирийский источник сообщает, что САА зачистила от проамериканских боевиков обширные территории, включая стратегически важную высоту Таль Аль-Абд, которая расположена около авиабазы Думайр.

Источник отмечает, что результаты операции позволят сирийским военным перекрыть район Давка и выдавить боевиков из юго-восточной части провинции. Операция была проведена через несколько часов после того, как коалиция США нанесла авиаудар по проправительственным силам Сирии.