Эксперты выяснили, где в Подмосковье продается самый дешевый шашлык

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Москва, 7 июня. В Подмосковье самый дорогой свиной шашлык продают в супермаркетах «Перекресток», самый дешевый — в «Метро». А в битве за самый бюджетный куриный шашлык победил магазин «Дикси», сообщает пресс-служба областного Минпотребрынка.

«Самый дорогой шашлык представлен в торговых сетях «Перекресток» — шашлык свиной элитный «Черкизово» по 439 рублей за килограмм и «Фермач» — шашлык «Традиционный» в ведрах — 449 рублей за килограмм. Самый дешевый свиной шашлык представлен в «Метро» — шашлык «Традиционный» по цене 200 рублей за килограмм», — заявил глава ведомства Владимир Посаженников.

Шашлык из курицы «Первым делом» можно купить в «Дикси» за 129,9 рубля за килограмм, а в «Магнолии» нужно будет выложить 383 рубля за 800 грамм охлажденной грудки индейки в маринаде. Говяжий шашлык наименее популярен среди покупателей. Возможно, это связано с его дороговизной — в «Перекрестке» шашлык «Мираторг» из мраморной говядины стоит 879 рублей за килограмм.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» за мангал и набор из пяти-шести шампуров в регионе нужно заплатить от 240 до 1110 рублей, за средство от розжига — от 50 до 420 рублей.