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Россия
Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение бюджетного законодательства РФ

Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение бюджетного законодательства РФ

14:47  7 Июня 2017  /обновлено: 15:19  07 Июня 2017
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Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение бюджетного законодательства

Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства, в частности, за невыполнение государственного задания и нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. 

Так, за нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов в отношении участников бюджетного процесса в отношении должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тыс. рублей и дисквалификации на срок до двух лет. 

Нарушение порядка или условий предоставления средств на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности повлечет для должностных лиц в размере до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до двух лет и т.д. 

#путин
Владимир Багров
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