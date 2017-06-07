Биологи выяснили, чем опасна для человека колонизация Марса

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Вашингтон, 7 июня. Американские ученые уверены, что путешествие человека на Марс сопряжено с огромными рисками. Землянин не выживет в агрессивной среде Красной планеты.

Главное волнение биологов связано с онкогенностью Марса, этот показатель оказался в два раза выше ожидаемого. И это при том, что исследования в данной области еще не завершены. Специалисты могут даже не подозревать о реальных масштабах опасности марсианского радиационного фона, пишет Newinform.

Тем временем вполне серьезно обсуждается возможность путешествия человека к Красной планете. Речь идет о 900 сутках, которые экспедиция должна провести на поверхности Марса.